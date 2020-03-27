Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 13 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

27.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:22

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 13 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak olan zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"28 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde13 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Yapılan zammın ardından Ankara ve İzmir 'de ortalama 5,17 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,08 liradan 5,21 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, İzmir, Ekonomi

Haberin Videosu :

Benzine 13 kuruş zam geldi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu Ekonomi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu Ekonomi
Dört kişilik bir ailenin açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı Ekonomi
Sumakla ilgili iddia talebi artırdı! 10 yılda satamadığı ürünü 2 günde sattı
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi Ekonomi
Müşterisinin kredi kartını başkasına teslim eden bankaya 50 bin lira ceza kesildi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı Ekonomi
Dodurga Belediyesi korona nedeniyle içme suyuna yüzde 50 indirim yaptı
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok Ekonomi
Üretici dertli! Fiyatı 50 kuruşa düşen domatesi alan yok
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Ekonomi
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Ekonomi
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:52: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 16:50: Benzine zam - Ekonomi 16:49: Rus havayolu şirketi tüm uçuşlarını durdurdu - Ekonomi 16:46: TSB / Benli: BES'e yurt dışında yaşanlar da katılabilecek - Ekonomi 16:44: DenizBank, TBB'nin kredi protokolüne katılacak - Ekonomi 16:28: Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak - Ekonomi 16:14: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:55: Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi - Ekonomi 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu - Haberler 14:29: Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı - Ekonomi 13:07: Netflix, internet altyapısını rahatlatmak amacıyla trafiğini yüzde 25 azaltacak - Ekonomi 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler