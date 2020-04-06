Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Benzine 15 kuruş zam

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam geldi.

06.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:26
Benzine 15 kuruş zam
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam geldi.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.
Başkent Ankara 'da ortalama 5,26 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,41 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,32 liraya, İzmir'de 5,28 liradan 5,43 liraya yükselecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Benzine 15 kuruş zam - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Sağlık Bakanlığı’nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi Ekonomi
Dev bankadan binlerce kişiyi sevindirecek hamle! Kredi kartı borçlarını erteledi
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Ekonomi
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:58: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 16:57: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:52: New York borsası yükselişle açıldı - Ekonomi 16:51: TSB/Benli: Covid-19 salgını alacak sigortasının önemini artırdı - Ekonomi 16:50: Kovid-19'un Afrika ekonomisine maliyeti 270 milyar dolar olabilir - Ekonomi 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 16:24: Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi - Ekonomi 15:56: Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı - Ekonomi 14:41: IMF: Koronavirüse karşı 1 trilyon dolarlık zırh kullanıma hazır - Ekonomi 14:09: E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişilik ek istihdam sağlayacak - Ekonomi 13:38: Av. Bedia Teymur cevapladı: İcra takipleri durdu, peki nafaka ile ilgili maaş kesintileri ne olacak? - Ekonomi 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber