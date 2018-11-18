Benzine 19 Kuruş İndirim Geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS)Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım Salı gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekliyoruz." diye konuştu.

BENZİNDEKİ FİYAT POMPAYA YANSIYACAK

İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Okumuş'un açıklamasına göre motorinde devletin 27 kuruşluk ÖTV alacağı kaldığı için 22 kuruşluk motorin indirimi pompaya yansımayacak. Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı 5 kuruşa inecek.

İmran Okumuş

EN SON 7 KASIM'DA İNDİRİM GELMİŞTİ

Benzine en son 7 Kasım'da 20 kuruş indirim gelmiş ve bu indirim pompaya yansımıştı. Salı gününden itibaren geçerli olacak 19 kuruş indirimle birlikte son 1 ay içinde benzinin pompa satış fiyatı 57 kuruş ucuzlamış olacak.