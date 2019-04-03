Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.
Benzin fiyatları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Benzinin litresi İstanbul
'da 6,71 liradan 6,90 liraya, Ankara
'da ortalama 6,78 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,97 liraya, İzmir
'de 6,76 liradan 6,95 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
The post Benzine 19 kuruş zam yapıldı
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İzmir, Ankara, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com