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Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor

Aramco saldırısı sonrası fırlayan akaryakıt fiyatlarına indirim yolu göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre benzinde 25 kuruş indirim bekleniyor.

26.09.2019 10:04

Haberler.com/Dünyanın en değerli şirketi olarak gösterilen Suudi Arabistan'ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya yapılan İHA'lı saldırı sonrası akaryakıt fiyatları yükselmişti. Ardı ardına gelen zamlar sonrası eşel mobil sistemi devreye alınmış ve zamların bir kısmı ÖTV'den karşılanmıştı. Saldırı sonrası sektörde normalleşme dönemi başladı ve akaryakıt fiyatlarına tekrar indirim yolu göründü.

26 KURUŞLUK İNDİRİM GÜNDEMDE

Uluslararası piyasalarda benzinin tonu 648 dolardan 600 dolara kadar düştü. Böylece benzinde 26 kuruşluk indirim gündeme geldi.

POMPAYA 25 KURUŞ İNDİRİM GELECEK

Devreye alınan eşel mobil sistem gereği devletin benzinden 1 kuruş alacağı bulunuyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 1 kuruşluk alacak düşüldükten sonra benzine 25 kuruş indirim gelecek. Söz konusu indirimin bu gece yarısı pompaya yansıtılması bekleniyor.

Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor

Suudi Arabistan, Ekonomi, Güncel

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