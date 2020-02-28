Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 34 kuruş, motorine ise 31 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirimler pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"29 Şubat tarihinde geçerli olmak benzinde 34, motorinde 31 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

FİYATLAR KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 6,74 liradan 6,40 liraya, Ankara 'da 6,89 liradan 6,55 liraya, İzmir'de ise 6,90 liradan 6,56 liraya gerileyecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 6,32 liradan 6,01 liraya, Ankara'da 6,42 liradan 6,11 liraya ve İzmir'de 6,43 liradan 6,12 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.