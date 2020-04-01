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Benzine 8 kuruş zam, otogaza 95 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılacak, otogazda ise 95 kuruş indirime gidilecek.

01.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:22
Benzine 8 kuruş zam, otogaza 95 kuruş indirim
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılacak, otogazda ise 95 kuruş indirime gidilecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir 'de ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,20 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul 'da ise 5,03 liradan 5,11 liraya çıkacak.
Otogazın litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 3,43 liradan 2,48 liraya inecek. Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,41 liradan 2,46 liraya, İzmir'de ise 3,40 liradan 2,45 liraya düşecek.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi
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