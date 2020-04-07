Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Benzine indirim

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 5 kuruş indirim yapıldı.

07.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:44
Benzine indirim
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 5 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 5 kuruş indirim yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul 'da ortalama 5,27 liradan 5,22 liraya, Ankara'da 5,41 liradan 5,36 liraya, İzmir'de ise 5,52 liradan 5,47 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Benzine indirim - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK’dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Korona Diyarbakır’ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Ekonomi
Korona Diyarbakır'ın eşsiz lezzetini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Ekonomi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz Ekonomi
Kredi çekenlerle ilgili emsal karar! Ücreti geri alabilirsiniz
Halkbank’ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu Ekonomi
Halkbank'ın destek paketi açıklamasının ardından esnaf bankaya koştu
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak Ekonomi
Yavaş işi sıkı tutuyor! Binlerce Ankaralıya nakit desteği yapılacak

Son Dakika Ekonomi Haberleri

17:44: EVSİD Başkanı Burak Önder, DÜNYA'nın sorularını yanıtlıyor - Ekonomi 17:35: Semt pazarlarında korona virüs etkisi - Ekonomi 17:35: Korona virüsün arıcılığa etkisi - Ekonomi 17:34: Altın ve petrol fiyatları yatay - Ekonomi 17:31: HEKTAŞ'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na destek - Ekonomi 17:12: BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti - Ekonomi 17:06: Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi - Ekonomi 16:36: Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı - Ekonomi 16:30: İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu - Haberler 16:20: Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi - Ekonomi 16:06: Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu - Ekonomi 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor - Haber