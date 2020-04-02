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Benzine indirim geldi

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş indirim geldi.

02.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:20
Benzine indirim geldi
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş indirim geldi. Son indirimin ardından İstanbul 'da benzinin litre satış fiyatı 5 liranın altına geriledi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,06 liradan 4,92 liraya, Ankara'da 5,21 liradan 5,07 liraya, İzmir'de ise 5,22 liradan 5,08 liraya indi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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