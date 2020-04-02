Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Benzine indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş indirim geldi.

02.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:25
Benzine indirim geldi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş indirim geldi. Son indirimin ardından İstanbul 'da benzinin litre satış fiyatı 5 liranın altına geriledi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre satış fiyatına 14 kuruş indirim geldiğini duyurdu. Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak indirimin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,06 liradan 4,92 liraya, Ankara'da 5,21 liradan 5,07 liraya, İzmir'de ise 5,22 liradan 5,08 liraya indi.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Benzine indirim geldi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Son Dakika Güncel Haberleri

17:54: SULTANGAZİ VE BAYRAMPAŞA'DA SAHTE MASKE OPERASYONU - Haber 17:54: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, belediye başkanları toplantısında konuştu: (2) - Haber 17:54: Adana polisinden otizmli çocuğa sürpriz ziyaret - Haber 17:54: Sivas'ta bir müezzin, Kovid-19 nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara döner dağıtıyor - Haber 17:54: ABD'de Trump ile New York yetkilileri arasında "Kovid-19 yardımları" gerginliği sürüyor - Haber 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber