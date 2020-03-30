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Benzine indirim, motorine zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş indirim, motorine ise 6 kuruş zam gelecek.

30.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:03
Benzine indirim, motorine zam
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş indirim, motorine ise 6 kuruş zam gelecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş indirim gelirken, motorine ise 6 kuruş zam yapıldı.

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul 'da ortalama 5,17 liradan 5,09 liraya, Ankara'da 5,32 liradan 5,24 liraya, İzmir'de ise 5,33 liradan 5,25 liraya inecek. Motorinde ise fiyat artışının ardından İstanbul'da 5,31 liradan 5,37 liraya, Ankara'da 5,40 liradan 5,46 liraya, İzmir'de ise 5,42 liradan 5,48 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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