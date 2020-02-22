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Benzine Pazartesi gününden itibaren 16 kuruşluk zam bekleniyor

Akaryakıt sektörü yetkilileri, dolar kurundaki yükseliş sonrası benzinde zam beklentisi oluştuğunu söyledi. Bu kapsamda Pazartesi gecesi benzine 16 kuruşluk zam bekleniyor.

22.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:06

Dolarda yaşanan yükselişin ardından benzine zam göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, Pazartesi gecesi benzine 16 kuruşluk zam bekleniyor. Zammın pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi. Benzinin aksine motorinde ise henüz zam beklentisi yok.

BENZİN İSTANBUL'DA 6,83 TL OLACAK

Zamla birlikte İstanbul'da bir litre kurşunsuz benzinin fiyatı 16 kuruş zam ile 6,67'den 6,83 TL'ye yükselecek.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ETKİLİ OLDU

Bu haftaya 6,04'ten başlayan dolar kuru, hafta içi en yüksek 6,12'yi gördü. Kur, haftayı ise 6,10 seviyesinden kapattı. Kurdaki bu yükseliş sonrası benzinde zam beklentisi oluştu.

Benzine Pazartesi gününden itibaren 16 kuruşluk zam bekleniyor

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