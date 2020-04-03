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Benzine zam

Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 20 kuruş zam yapıldı.

03.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:52
Benzine zam
Benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 20 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) duyurusuna göre benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 20 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından İstanbul 'da benzinin litre satış fiyatı ortalama 5,12 liraya, Ankara'da 5,26 liraya ve İzmir'de 5,29 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Ekonomi
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