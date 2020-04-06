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Benzine zam

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.

06.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:35
Benzine zam
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 15 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) duyurusuna göre benzinin litre satış fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 15 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 5,12 liradan 5,27 liraya, Ankara'da 5,26 liradan 5,41 liraya, İzmir'de ise 5,27 liradan 5,42 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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