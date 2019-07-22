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Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

Benzine yapılan 11 kuruşluk indirimin ardından motorine de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

22.07.2019 08:18 Benzinin ardından motorine de indirim geliyor

Akaryakıt sektörü haftaya indirimle başlıyor. Benzinin ardından motorine yapılacak indirim de belli oldu. Motorine bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Benzinin pompa fiyatı da geçen hafta düşmüştü.

Motorin fiyatının bu gece yarısından geçerli olmak üzere inmesi bekleniyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi, depoyu doldurmanın maliyetini de düşürüyor.

MOTORİNE İNDİRİM

Uluslararası piyasalarda motorinin ton fiyatı, 607 dolardan 584 dolara kadar indi. Motorinde, bu gece yarısı 13 kuruş indirim yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İndirim yapılıp yapılmayacağı ve yapılacaksa tutarı akşam saatlerinde belli olacak.

BENZİNE İNDİRİM

Bu kapsam benzinin litre fiyatında 20 kuruş indirime gidilmişti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), indirimin benzinin pompa fiyatına 11 kuruş olarak yansıyacağını açıklamıştı. İndirimin kalan 9 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılmıştı.

Ekonomi

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