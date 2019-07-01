01.07.2019 18:28
Haberler » Ekonomi » Haber

Benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 27 kuruş zam yapıldı.
AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) edindiği bilgiye göre, Ankara 'da ortalama 6,89 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul 'da 6,81 liradan 7,08 liraya, İzmir 'de 6,88 liradan 7,15 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Kaynak: AA
Ankara , Ekonomi

Son Dakika Haberleri
19:51 Emlak Konut'tan borçlanma aracı ihracı
19:35 OPEC üyeleri Viyana'da toplandı
18:42 İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor
18:37 Borsa şirketlerinin piyasa değeri
18:35 Nusaybin Ticaret Borsası'ndan Türkçe ve İngilizce tanıtım filmi
18:35 KARDEMİR'de stratejik yönetim çalışmaları
18:35 Borsada değer kaybeden hisseler