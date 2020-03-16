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Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi

Geçtiğimiz günlerde iki büyük indirimin yapıldığı benzin fiyatlarında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 5,53'ten 5,60 liraya yükselmiş oldu.

16.03.2020 19:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:36

Geçen hafta yapılan iki büyük indirimin ardından benzine bu kez zam geldi. Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara 'da ortalama 5,62 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litre fiyatı İstanbul 'da 5,53 liradan 5,60 liraya, İzmir'de 5,63 liradan 5,70 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi

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Benzine 7 kuruş zam geldi
Etiketler : İstanbul, Ankara, Güncel

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