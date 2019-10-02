Haberler » Güncel » Haber

Benzinle gösteri yapan oyuncu sahnede yandı

Hindistan'da düzenlenen bir festivalde benzinle gösteri yapan bir oyuncu sahnede yanarak ağır yaralandı.

02.10.2019 14:39Benzinle gösteri yapan oyuncu sahnede yandı
Hindistan'da düzenlenen bir festivalde benzinle gösteri yapan bir oyuncu sahnede yanarak ağır yaralandı.
Olay Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Bir izleyicinin kaydettiği görüntülerde, bir mitolojik karakteri canlandıran oyuncu Ankit Kumar'ın elindeki plastik şişedeki benzini ağzına doldurduğu ardından diğer elindeki meşaleyi üfleyerek gösteri yaptığı görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra sahneye çıkan oyuncunun, aynı performansı burada da sergilediği sırada giydiği kıyafetin tutuştuğu ardından elindeki benzinin üstüne döküldüğü ve alev aldığı görülüyor. Büyük paniğin yaşandığı anlarda izleyicilerin sahneye koştuğu ve genç aktörü söndürmeye çalıştıkları görüldü.
Yerel medya, vücudunda yüzde 60 yanık oluşan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını; sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------
Oyuncunun izleyicilerin bulunduğu alanda gösterisi
Sahneye çıkması
Sahnedeki gösterisi
Elbisenin yanması
Oyuncunun yanması
Söndürme çabaları



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
05:32 New York Times: "Cemal Kaşıkçı'ya hala adalet borcu var"
05:04 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde maden ocağında göçük: 20 ölü
05:03 Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı
04:56 Evinin balkonunda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda ağır yaralandı
04:00 Balkonda otururken silahlı saldırıya uğradı
03:57 Ev yangını hasara neden oldu
03:56 Erzincan'da ev yangını hasara neden oldu