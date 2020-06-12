Benzinliğe girerken yoldan çıkarak takla attı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde benzin istasyonuna keskin giriş yapan otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak takla attı.

Benzinliğe girerken yoldan çıkarak takla attı
12.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:02
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde benzin istasyonuna keskin giriş yapan otomobil sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi yoldan çıkarak takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlatırken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde, Eskipazar - Çerkeş karayolu İsmetpaşa mevki'inde meydana geldi.

Burak Üstanbaş (23) idaresindeki 34 PT 2249 plakalı otomobil ile benzinliğe giriş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya yuvarlanıp ters döndü. Ters dönen otomobil içerisinde bulunan Burak Üstanbaş ve Yaşar A. (15) çevredeki vatandaşların yardımı ile otomobilden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa, Haber

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