Benzinlikteki kokoreççide yangın

ANKARA'da, benzin istasyonundaki kokoreççide çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Benzinlikteki kokoreççide yangın
09.06.2020 17:56 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:09

ANKARA'da, benzin istasyonundaki kokoreççide çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerindeki benzin istasyonunda bulunan kokoreççide çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın hızla büyüdü. Benzin istasyonundaki sürücüler panikle araçlarını otomobilden çıkardı. İstasyon girişleri araçlara kapatılırken çalışanlar, su dolu kovalarla alevlere müdahalede etti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, bulvarı araç trafiğine kapattı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. İş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Dumlupınar, Söğütözü, Güncel, Haber

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