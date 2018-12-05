Bep'li Öğrencinin Resim Sergisi Sevinci

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40



05 Aralık 2018 Çarşamba 12:40

Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı öğrencisi, ilgi duyduğu araçların resimlerini çizdi. Okul yönetimi ise buna duyarsız kalmayarak öğrencinin çizdiği resimleri sergiye dönüştürdü.Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 9. sınıf Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı öğrencisi Mesut Altıntepe, eğitim öğretim yılının başından bu yana, ilgi duyduğu araç ve tır resimlerini çizdi. Büyük bir özenle ilgi duyduğu alanda resim çalışması yapan öğrenciye rehberlik yapan okul Edebiyat Öğretmeni Mehmet Emin Şakalar ve okul yönetimi, öğrencinin bu davranışına duyarsız kalmadı. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı kapsamında eğitim alan ve okulun özel öğrencileri arasında yer alan Mesut Altıntepe'nin çizdiği resimlerden bir sergi açan okul yönetimi, öğrenciyi mutlu etti.3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle okulda öğrenim gören Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı öğrencisi Mesut Altıntepe'nin, eğitim öğretim yılı başından bu yana çizdiği resimleri sergileyerek, öğrencinin bu duyarlılığına farkındalık kazandırmak istediklerini dile getiren okul müdürü Ahmet Ali Okumuş, okulun özel öğrencileri arasında yer alan Mesut Altıntepe'yi çizdiği resimlerden dolayı kutladı. Öğrencinin araç ve tır resimleri başta olmak üzere bir çok alanda resim yeteneğinin olduğunu söyleyen Okumuş, Edebiyat Öğretmeni Mehmet Emin Şakalar rehberliğindeki özel öğrencinin emeklerini boşa çıkarılmaması için eğitim öğretim yılı boyunca yapacağı resimleri sergiye sunacaklarını vurguladı. - MANİSA