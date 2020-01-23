Bera Holding Başkanı Alaboyun'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki

BERA (Kombassan) Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun holding tarafından mağdur olduklarını öne süren grubu kabul ettiği ziyarette yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Alaboyun, "Holding mağdurlarını savunduklarını iddia edenler geçmişte holdingleri, 'İslami Holding', 'Yeşil Sermaye' diye hedef tahtasına koyanlardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü eski adıyla Kombassan olarak bilinen Bera Holding tarafından mağdur edildiklerini öne süren grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul etti. Kılıçdaroğlu, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bu mağduriyetlerin giderilmesinin engellendiğini söyledi.

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun da, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterip, ziyaret sırasında yapılan açıklamaların holdingi töhmet altında bıraktığını belirtti. Alaboyun, yapılan bu tür eylem ve ziyaretin Almanya'da kurulu bulunan Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği (ATDD) ve bu dernek ile birlikte hareket eden 5-6 avukat tarafından organize edildiğini öne sürdü.

Yurt içi ve yurt dışında açılan davalar nedeniyle holdingin bugüne kadar 550 milyona yakın ödeme yaptığını 155 milyon da icraya rehin olarak bırakıldığını belirten Alaboyun, "Yapılan 550 milyon ödemenin yaklaşık 120- 150 milyonunun bu dernek ile bu avukatlara gittiği tahmin edilmektedir. Dernek ve bahse konu avukatların diğer holding davalarından da yüklü miktarda kazanç sağladıkları dikkate alındığında, elde edilen rantın büyüklüğü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır" diye konuştu.

Holdingin üreterek kazandığını, davalara ve avukatlara ödediğini ifade eden Alaboyun, "Holding mağdurlarını savunduklarını iddia edenler geçmişte holdingleri, 'İslami Holding', 'Yeşil Sermaye' diye hedef tahtasına koyanlardır. 28 Şubat döneminde 72 bin kurucu ortağın mal varlığının yüzde 85'inin erimesine neden olanlar, bu kafa yapısındaki kişilerdir" dedi.

Çıkan yasayla ortağın hakkının korunduğunu ifade eden Alaboyun, şunları söyledi:

"Çıkan yasa, holdinge karşı dava açmış veya açmamış olsun, tüm hissedarların ortaklıklarını ve hisselerini devlet güvencesi altına almaktadır. Yasa ile 100 bin civarındaki ortağın ve 10 bin civarındaki çalışanın hakkı korunmuştur. Dava açan ortakların avukatları karşısında zor duruma düşmemeleri için ilgili kanun gereği, maktu vekalet ücreti holdingimiz tarafından üstlenilecektir. TBMM Araştırma Komisyonu sonrası yapılan yasal değişiklikler ile ekonomiye kazandırılarak borsaya açılan, geçmişten birçok dersler çıkartan bu holdingler üzerinden mağduriyet algısı yaratma ve siyasi bir rant sağlama çabalarının etik olmadığına inanıyoruz."

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