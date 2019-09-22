Haberler » Spor » Haber

"Beraber Yürüyelim" etkinliği

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüşler düzenlendi.

22.09.2019 17:14

Mersin'de Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüşler düzenlendi.

Mersin'de düzenlenen yürüyüş, eski Tevfik Sırrı Gür Stadı önünden başladı. Silifke Caddesi'nde devam eden yürüyüş Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada yaptığı konuşmada, etkinlikle spor ve sağlık konusunda önemli bir farkındalık gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlıklı nesillerin sporla mümkün olacağını ifade eden Su, "Hem kendimizin hem de gelecek nesillerimizin sağlığı mutlaka bir spor yapma yolundan geçmektedir. Hareketsizlik en kötü şeydir. Hastalıkların ana omurgasını hareketsizlik oluşturmaktadır. O yüzden hep birlikte spora devam edeceğiz." diye konuştu.

Alanda Capoeira gösterisiyle etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe, kent protokolü, öğrenciler, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Avrupa, Mersin, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:25 İsmail Kartal: "İkinci bir Vedat Muriç yok elimde"
17:25 Ödemiş'te, geleneksel rahvan atı yarışları
17:19 Nihat Kahveci: "Beşiktaş gibi takımda 3-4 maç peş peşe kaybedersen gitme durumun olabilir"
17:18 Uşak'ta "Beraber Yürüyelim" etkinliği
17:18 Doğu'da "Beraber Yürüyelim" etkinliği
17:18 Garry Rodrigues: "En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım"
17:17 Trabzonspor, Sivas'a geldi