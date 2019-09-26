Berat'a Büyükşehir'den yardım eli

Gölcük Saraylı Konutları'nda oturan Durmuş ailesinin 4.5 yaşındaki oğulları Berat Durmuş'a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sahip çıktı. Mekrosefali ve hipoksi hastalıklarıyla mücadele eden Berat'ın ailesine ağır engelli yardımı bağlandı. Aileye ayrıva düzenli olarak gıda ve giyim yardımları için 41 kart verildi.

TAHİR BAŞKAN YARDIM ELİNİ UZATTI

Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'nde yayın yapan yerel bir gazetede Durmuş ailesi ile çıkan haberin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Alparslan ve Dilan Durmuş çiftinin ilk çocukları olan Berat Durmuş'un yardım beklediğine ilişkin çıkan haberin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, aileye sahip çıkılmasını istedi.

AĞIR ENGELLİ YARDIMI

24 haftalık olarak dünyaya gelen Berat, 3.5 ay boyunca kuvözde kaldı. Evine çıktığı gün fenalaşan Berat, Düzce'de iki kez ameliyat oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren Berat'ın ailesini ziyaret etti. Talepleri dinlenen aileye ağır engelli yardımı bağlandı.

41 KART VERİLDİ

Berat'ın sağlık masrafları için Durmuş ailesine ağır engelli yardımı bağlanırken ayrıca gıda ve giyim ihtiyaçları için 41 kart verildi. Durmuş ailesi oğullarına ve kendilerine sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.