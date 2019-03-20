Berat Albayrak Babasının Koluna Girip Mezarlığa Gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da baba ocağı Dernekpazarı ilçesini de ziyaret etti. Bakan Albayrak, babası Sadık Albayrak'ın koluna girerek ilçenin Yenice Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına gitti.

TRABZON'DA AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı açılış törenine katıldı. Albayrak, Trabzon'da Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı açılış törenindeki konuşması sonrasıTrabzon'da baba ocağı Dernekpazarı ilçesini de ziyaret etti.

AİLE KABRİSTANLIĞINA GİTTİ, BABASIYLA DUA ETTİ

Bakan Albayrak, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile ilçenin Yenice Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına gitti. Albayrak burada babasıyla birlikte dua etti. Bakan Albayrak, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak'a ait köpeği sevdi.

İşte Berat Albayrak'ın Trabzon'daki ziyaretinden kareler;