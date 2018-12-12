12 Aralık 2018, 11:03
»»

Berat Albayrak ile Volkan Bozkır Arasındaki Fenerbahçe Diyaloğu Dikkat Çekti

Hazine Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır arasındaki Fenerbahçe diyaloğu dikkat çekti.

Berat Albayrak, Reform Eylem Grubu toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesinde konuşan Albayrak, konuyu futbola getirdi. Fenerbahçeliliğiyle bilinen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'a "Geçmiş olsun dememiz lazım. Fenerbahçeliler burada. Sen yaşıyor musun dedim Volkan Bey" sözleriyle takıldı.

"2. LİGE DÜŞÜP ORADA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Volkan Bozkır ise, "Ben yeni çözdüm, biz 2. lige düşüp orada şampiyon olacağız. Birinci ligde olamıyoruz." dedi. Berat Albayrak karşılık olarak, "Yok yok iyi olacak. Merak etmeyin daha iyi olacak" cevabını verdi. Albayrak bir başka isimle selamlaşırken ise, "Bu Galatasaraylılar var ya..." ifadelerini kullandı.

TBMM Dışişleri Komisyonu,Volkan Bozkır,Berat Albayrak
12 Aralık 2018 Çarşamba 11:03



YORUMLAR (20)
COŞKUN DEMİR: Memleketi düzeltiniz ya sira fenerbahceyemi geldi
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: böyük başgan aliyle fenev gümeye. .
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
BURAKK: Şanlı tarihi gururu olan tek kulüp Fernerbahçeyle ilgili konuşurken esas duruşa geçiceksiniz. Haddinizi aşmaktan men ederiz topunuzu..
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
Y Y : beyler herkez kendi işine baksın ali gider veli gelir isimler kişiler önemli değil önemli olan canımız fenerbahçemiz yakında herkezler görür nasıl şahlanışımızı
Yayından Kaldır
2 4
Cevap yaz
VAYBE: sen önce memleketin haline bak
Yayından Kaldır
6 2
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın