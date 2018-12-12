Berat Albayrak ile Volkan Bozkır Arasındaki Fenerbahçe Diyaloğu Dikkat Çekti

Berat Albayrak, Reform Eylem Grubu toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesinde konuşan Albayrak, konuyu futbola getirdi. Fenerbahçeliliğiyle bilinen TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'a "Geçmiş olsun dememiz lazım. Fenerbahçeliler burada. Sen yaşıyor musun dedim Volkan Bey" sözleriyle takıldı.

"2. LİGE DÜŞÜP ORADA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Volkan Bozkır ise, "Ben yeni çözdüm, biz 2. lige düşüp orada şampiyon olacağız. Birinci ligde olamıyoruz." dedi. Berat Albayrak karşılık olarak, "Yok yok iyi olacak. Merak etmeyin daha iyi olacak" cevabını verdi. Albayrak bir başka isimle selamlaşırken ise, "Bu Galatasaraylılar var ya..." ifadelerini kullandı.