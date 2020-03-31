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Berat Albayrak: İşletmelere 3 ay maaş desteği verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını sonrası dünyada yaşanan ekonomik kriz sonrası Türkiye'de faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan kişilere "3 ay maaş desteği" verileceğini duyurdu.

31.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 31.03.2020 01:14
Berat Albayrak: İşletmelere 3 ay maaş desteği verilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs salgını sonrası dünyada yaşanan ekonomik kriz sonrası Türkiye 'de faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan kişilere "3 ay maaş desteği" verileceğini duyurdu.


Bakan Albayrak firmaları, çalışanları için "ücretsiz izin" yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırdığını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Berat Albayrak, Türkiye, Dünya
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