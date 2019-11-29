Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-mavililerin genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Bakan Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu evinde ağırlayan genç yıldızın kurduğu yer sofrası dikkat çekti.

ŞENOL GÜNEŞ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Yaklaşık 1 ay önce menisküs ameliyatı olan genç yıldızı, geçirdiği ameliyattan hemen sonra A milli takım hocası Şenol güneş ziyaret etmişti. Şenol Güneş'in moral ziyaretinde de kurulan yer sofrası dikkat çekmişti.