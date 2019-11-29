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Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-mavililerin genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü ziyaret etti.

29.11.2019 10:31 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bordo-mavililerin genç yıldızı Abdulkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Bakan Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu evinde ağırlayan genç yıldızın kurduğu yer sofrası dikkat çekti.

ŞENOL GÜNEŞ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Yaklaşık 1 ay önce menisküs ameliyatı olan genç yıldızı, geçirdiği ameliyattan hemen sonra A milli takım hocası Şenol güneş ziyaret etmişti. Şenol Güneş'in moral ziyaretinde de kurulan yer sofrası dikkat çekmişti.

Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret

Berat Albayrak, Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş, Trabzonspor, Spor


HABER YORUMLARI (15)
DOSTOYEVSKİ:Kameralar kapandıktan sonra Masalın kahramanlarıŞehrin en lüxs restoranına gidilip ; aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar yenildi ve içildi. . . Bu masalda burda biter. . . . İyi geceler çocuklar
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DİYARBAKIRLI:ciğer de yiyin ciğerde
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DON CAR LEONE:Sakatlığı olduğu için yapılmış bi ziyaret tahminimce özel olarak istanbul yada ankaradan gitmişde değillerdir yolu trabzona düşmüştür o şekilde uğranmıştır hemen olayları farklı yerlere çekmeyi ne kadar seviyoruz. Bunları yazarken berat albayrakı gram sevmem sevimsiz sahte bi tip fenerbahçe taraftarıyım ahmet ağaoğlunun duruş ve düşüncelerini çok severim ayrıca belirtmek istedim
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ADANALI:birakin bu filmleri
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MERT:sırf gösteriş, her yere bulaştılar
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VATANDAŞ:köylü gibi gözükmeye çalışıyor ama milyonlarca euro kazanıyor bırakın bu halktan biriyiz ayaklarını
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ÖMER ÜNLÜTÜRÜRK KOCAELİ:ALLAH kalpleri bilir kardeşim buna ne sen ne ben kara veremeyiz lüx otelde yemek verseydi yada satoda otursaydı da sanane yada banane rabbim onu o sekılde rızıklandırmıs. herkes ekmegını rızkını yer kımse hakkında fıtne fesat gıybet etmeyın. bu dunya yalan asıl dunya ahıret oraya calısın. rabbım bu mubarek gunde tum hastalarımıza sıfa dertlılerımıze deva borclulara borclarını odemelerı ıcın yardımcı olsun ınsallah. hayırlı cumalar. haklarınızı helal edınız.
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ADS:bizim böyle nesillere ihtiyacımız var
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MEMO:bakanlar nedense fakir fukaranın evini ziyaret etmiyor yada fakirin evinde ikram edilecek malzeme yoktur diye cesaret edemiyorlar. varsa yoksa zengin olacaksın. yazık
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FENERLİ:Çok Yetenekli ve Çokda başarılı bir futbolcu Avrupada büyük bir takımda başarılı bir şekilde futbol oynamasını çok isterim.
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