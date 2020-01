Berat Ayberk Özdemir'in hedefi EURO 2020'de milli takımda yer almak

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) A Milli Takım kadrosunda yer almayı hedeflediğini söyledi.Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Berat Ayberk, kırmızı-siyahlı takımın ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı Antalya'nın Alanya ilçesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.EURO 2020'de mücadele edecek A Milli Takım'da çok güzel bir jenerasyon yakalandığının altını çizen Berat Ayberk, "Hepsi dolu dolu oynuyor. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda maçları televizyonun dibinden izlemiştim. Şu an öyle bir duygu var. Abilerimiz ve kardeşlerimiz sahada 90 dakika terinin son damlasına kadar mücadele ediyor. Hedeflerimden biri EURO 2020 kadrosunda olmak. Neden olmasın. Şenol (Güneş) hoca ve ekibi gençlere çok önem veriyor. Burada oynadığım futbolun üzerine koyarak ve kendimi de geliştirerek umarım o kadro içerisinde olurum." ifadelerini kullandı.Berat Ayberk Özdemir, Avrupa'nın önde gelen liglerinde yer alan ekipler tarafından takip edildiği iddialarına ilişkin, "Teklif aldıysam da haberim yok. Böyle haberlerin duyulması tabii ki hoş ama benden öte ilk söz sahibi kulübüm ve Sayın Başkanımız Murat Cavcav'dır. Onlar nasıl karar verirse ve ne doğrultuda yönelelim derlerse ona göre hareket edeceğim." değerlendirmesinde bulundu."Patrick Vieira'yı çok izliyorum"Berat Ayberk, "Avrupa'nın hangi liginde oynamayı hedefliyorsun?" sorusuna şu cevabı verdi:"Avrupa'daki her kulüp gözüme cazip ve hoş geliyor ama hep İtalya (Serie A) ile İspanya (La Liga) diyorum. Bu 2 lig benim hoşuma gidiyor. En son Mert Çetin'in Roma maçını izledim. Göze hoş gelen futbolları var. Taraftarları 90 dakika durmadan takımlarını destekleyebiliyorlar."Mevkisinde örnek aldığı futbolcularla ilgili görüşlerini aktaran orta saha oyuncusu, "Patrick Vieira'yı çok izliyorum. Hafızamda yer etmesi için 3-4 günde bir videolarını izlerim. Yaya Toure'yi de çok severim. Manchester City ile Barcelona zamanları aklımdan çıkmıyor. Bu futbolcuları örnek alıyorum." diye konuştu."İstediğimiz sonuçları geç de olsa almasını bildik"Berat Ayberk Özdemir, ikinci yarıda hedeflerinin küme düşme hattından uzaklaşmak olduğunu aktardı.Ligin ilk yarısını 18 puanla 13. sırada tamamladıklarını hatırlatan 21 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:"Sezona Mustafa Kaplan ile başladık. Ancak istediğimiz sonuçları alamadık. İyi oynadığımız maçlar da oldu. Hamza Hamzaoğlu ve ekibi geldikten sonra sıfırdan başlama şansımız oldu. İstediğimiz sonuçları geç de olsa almasını bildik. Umarım ikinci yarı böyle devam eder. İkinci yarılar her zaman daha zor geçer. Bunun farkındayız ve çalışmalarımızı bu ciddiyetle yapıyoruz. Hedefimiz, tehlike bölgesinden olabildiğince uzaklaşmak ve kendimize daha rahat bir pozisyon almak. Pas oyunu ve göze hoş gelen bir hücum futbolu oynamaya çalışıyoruz. Buna yönelik idmanlar yapıyoruz. Umarım bunu da geliştiririz.""Sivasspor'un şampiyon olmasını isterim"Berat Ayberk, Süper Lig'de ilk yarıyı 37 puanla lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor'un şampiyon olmasını istediğini belirtti.Kırmızı-beyazlı takımın çok iyi futbol oynadığını dile getiren genç oyuncu, "Demir Grup Sivasspor ilk yarıyı lider kapattı. Benim için İstanbul kulüpleri favori ama Sivasspor'un şampiyon olmasını isterim. Bir Anadolu takımı. Çok güzel taraftarı var. Umarım bu güzel gidişatlarına devam ederler." şeklinde konuştu."İki dil bilmenin artılarını yaşıyorum"Berat Ayberk Özdemir, İngilizce ve Fransızca'yı iyi bir şekilde konuşabildiğini ifade etti.Türkçe'nin yanı sıra 2 dil bilmenin avantajlarından bahseden kırmızı-siyahlı takımın oyuncusu, "Yunancam o kadar yok. İngilizcem ve Fransızcam iyi. Yabancı arkadaşlarımla iletişimim üst safhada. Bu da beni çok mutlu ediyor. 2 dil bilmenin çok büyük artıları var. Ben de bu artıları yaşıyorum. Bizim kültürde de yabancı dil yavaş yavaş oturuyor. Dışarıda İngilizce'nin yanına ekstra bir dil daha koyman gerekiyor. Ben bu 2 dili bildiğim için şanslıyım ve dışarıya çıktığımda bunun kolaylıklarını yaşayacağım." ifadelerini kullandı.Altyapıda birçok mevkide oynadığını, geçen sezon teknik direktör Erkan Sözeri döneminde ise uzun bir süre sağ bek olarak forma giydiğini belirten Berat Ayberk, sahada bunun avantajlarını kullandığını sözlerine ekledi.Berat Ayberk Özdemir, son olarak "Başarıyı nasıl tanımlarsın?" sorusunu "Başarı benim için doyumsuzluk demek. Başarı bir hedeftir. Biz Hamza hoca geldikten sonra bu mantaliteyi aklımızın ortasına koyduk. Hedefinize ulaştığınızda yeni hedefler belirlemeniz gerekiyor çünkü futbolda dün yok. Sadece bugün ve yarın var. Yakaladığınız başarılarla asla övünmeyeceksiniz, başarı konusunda doyumsuz olacaksınız. Doyumsuz olduğunuzda da başarılar birikir." şeklinde yanıtladı.