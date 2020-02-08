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Berat cami için protokol

Mülkiyeti Talas Belediyesi'ne ait Mevlana Mahallesi'ndeki arsaya yaptırılacak Berat Cami için protokol imzalandı.

08.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 10:42Berat cami için protokol
Mülkiyeti Belediyesi'ne ait Mevlana Mahallesi'ndeki arsaya yaptırılacak Berat Cami için protokol imzalandı.

Mehmet-Naciye Ercan tarafından yaptırılacak cami için hayırseverler, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Müftüsü Bünyamin Turgut arasında imzalanan protokole İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven ve Arven İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Say da şahitlik etti. Başkanlık makamında gerçekleşen imza töreniyle yapımı için ilk adım atılan cami, yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek ve 'Berat' ismini taşıyacak.

İlçe Müftüsü Turgut tarafından okunan Kur'an ve İl Müftüsü Güven tarafından edilen duanın ardından hazırlanan protokole imza konuldu. - KAYSERİ

Talas Belediyesi, Talas, Güncel

Kaynak: İHA

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