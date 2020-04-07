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Berat Kandili

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:02
Berat Kandili

AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Şeker, mesajında, af, arınma, mağfiret ve kurtuluş vesilesi olan bir Berat kandiline daha ulaşmanın sevinç ve coşkusunun yaşandığını belirtti.


Berat gecesinin hayat yolculuğunun en bereketli duraklarından birisi olduğunu vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:


"Berat, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının ve bin aydan daha hayırlı Kadir gecesinin müjdecisidir. Berat, mağfirettir, ilahi rahmetin tecelli ettiği gündür, ellerin duaya, gönüllerin semaya açıldığı, Yüce Allah'a yönelip mağfiret iklimine girmenin adıdır. Berat bizlere varlığımızı yeniden gözden geçirme, muhasebe ve tefekkür imkanı kazandıran ulvi bir gecedir. Ayrıca bu mübarek gün ve geceler birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin en ulvi seviyeye çıktığı zaman dilimleridir."


Eser ise Berat Kandili'nin hem af ve ilahi rahmete kavuşma vesilesi, hem de birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesi için bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Bu mübarek Kandil Gecesi vesilesiyle kırgınlık ve dargınlıklarımızı unutmalı, birbirimize saygı ve sevgi ile yaklaşmalıyız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının her zaman gönüllerimizde olması dileğiyle, Aziz Milletimizin kandilini kutlar, Ülkemiz ve tüm İslam alemine sağlık ve mutluluk getirmesini, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Şeker, Kandil Dağı, AK Parti, Karaman, Güncel
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