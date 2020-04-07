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Berat Kandili

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:06
Berat Kandili
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Demirkıran mesajında, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin bitmesi için millet olarak dua ettiklerini belirterek, kandilin sağlık ve huzur getirmesini temenni etti.
Tarih boyunca insanlığın pek çok hastalığa maruz kaldığını ifade eden Demirkıran, mesajında şunları kaydetti:
"İslam dini temizlik dinidir. Peygamberimizin 'Temizlik imanın yarısıdır' hadisi şerifi bugün tüm dünyada yankı buluyor. Tarih boyunca insanlık pek çok hastalığa maruz kalmıştır. Veba, tifo, tifüs gibi yüz binlerce hatta milyonlarca insanın hayatını kaybettiği büyük felaketler yaşanmıştır. Bu hastalıkların İslam'ın temizlik konusundaki uygulamaları sebebiyle İslam coğrafyasında etkili olmadığına şahit oluyoruz. Yaşanan olaylar sonucu tüm dünya temizliğin, el yıkamanın önemini öğrendi. Eve ayakkabı ile girmenin yaygın olduğu ülkelerde insanlar bu yanlışlıktan vazgeçti.
İnancımızın emirleri sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmemiz içindir. Ekonomide, sosyal hayatta, arkadaşlık, komşuluk ilişkilerinde inancımıza göre davranılırsa bugün yaşadığımız pek çok sıkıntının ortadan kalkacağı açıktır. Bu vesile ile kandilin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederiz."

Kaynak: AA

Etiketler: Saadet Partisi, Berat Kandili, Edirne, Güncel
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