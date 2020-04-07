Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Berat Kandili

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:58
Berat Kandili
Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ile Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özkan, mesajında, mübarek ramazan ayının habercisi ve müjdeleyicisi Berat Kandili'ni hep birlikte idrak etmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Bu gecenin gönül bağlarını, birlik ve beraberliği güçlendirmesini dileyen Özkan, "Tüm dünyanın mutluluk, sağlık ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyor, bu vesileyle tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Geylani ise Berat Kandili'nin en mukaddes gecelerden biri olduğunu belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu kıymetli gecede manevi duyguların artarak ibadet, dua ve istiğfarlarla Cenab-ı Hakka yöneldiğimiz, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, nefret ve kin duygularını aşma zamanıdır. Bu gece aynı zamanda rahmet kapılarının açıldığı, umut ve gönüllerimizin yeniden doğduğu ve güzelliklerin tecelli ettiği bir zamandır. Özellikle tüm dünyada etkisini gösteren virüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi dualarımızdan eksik etmeyelim. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Berat Kandili'nin mübarek olmasını dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Emin Geylani, Mehmet Ali Özkan, Berat Kandili, Tatvan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Berat Kandili - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi
Meclis’te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar Haberler
Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi Haberler
Bir üniversitemizin koronavirüs aşısı geliştirme projesi kabul edildi
Minik Feride’nin gülümseten ’korona’ videosu sosyal medyayı salladı Haberler
Minik Feride'nin gülümseten 'korona' videosu sosyal medyayı salladı
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu Haberler
Bir kentimizi ayağa kaldıran toplu mezar iddiasına belediye başkanı noktayı koydu

Son Dakika Güncel Haberleri

16:08: Samsun'da maske kullanımı arttı - Haber 16:08: Çanakkale'de fırtına feribot seferlerini etkiliyor (3) - Haber 16:08: Tabancayla 3 kişiyi öldüren zanlı, polise teslim oldu - Haber 16:08: Zonguldak'tan kısa kısa - Haber 16:07: Evde kalanlara sıcak yemek servisi - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 15:08: Son dakika: Meclis'te maskeli oturum! Milyonları ilgilendiren kararı görüşmek için toplandılar - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 14:36: Sakarya Üniversitesi'nin koronavirüsle ilgili aşı geliştirme projesi kabul edildi - Haber 14:29: Son Dakika: Sağlık çalışanları, orduevleri ve askeri misafirhanelerde kalabilecek - Haber 13:57: Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'den toplu mezar söylentilerine sert tepki - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi