Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Berat Kandili

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:18
Berat Kandili
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ile Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, mesajında, Berat Kandili'nin İslam aleminin, Türkiye'nin ve insanlığın üzerinde bulunan her türlü olumsuzluklardan beratına vesile olması temennisinde bulundu.
Gönüllerin merhamet dolduğu, sabır, sevgi ve saygının hakim olduğu ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin manevi ikliminin yaşandığını vurgulayan Yılmaz, şunları ifade etti:
"Ruhen müminlere ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir. Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce rabbimizden beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı ramazan ayını hep birlikte idrak edelim."
Bahamettin Öztürk de esnafın ve Kırşehirlilerin kandilini kutlayarak, Berat Kandili'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Kırşehir, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Berat Kandili - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İBB Bilim Kurulu’ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi Haberler
İBB Bilim Kurulu'ndan 8 maddelik koronavirüs önerisi
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu Haberler
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, ağabeyinin ölümüne neden oldu
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Haberler
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım Haberler
Ceza kesilen genç kızın verdiği tepki şaşırttı: Canım istedi çıktım
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken Haberler
Bilim Kurulu, maske konusunda neden fikir değiştirdi? İşte en önemli etken
ABD’de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu giderek ağırlaşıyor! Bir günde 1339 kişi öldü
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya’dan sevindiren bir haber daha! Haberler
Koronavirüse karşı aşı bulduklarını iddia eden Rusya'dan sevindiren bir haber daha!
Esenyurt’ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Haberler
Esenyurt'ta 10 katlı binadaki patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

18:15: Selçuklu'da gönüllülük esasıyla günde 15 bin tıbbi maske üretiliyor - Haber 18:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kolonya ve maskelerin dağıtımı başladı - Haber 18:14: Belediye kendi ürettiği maskeleri ücretsiz dağıtıyor - Haber 18:14: Sivas Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı - Haber 18:13: ESENYURT'TA BİNADA PATLAMA -AKTÜEL - Haber 18:10: İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri - Haber 17:36: Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık - Haber 17:36: Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı - Haber 16:44: Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu - Haber 17:39: 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor - Ekonomi