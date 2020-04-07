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Berat Kandili

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

07.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:20
Berat Kandili
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Berat Kandili dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Arı, mesajında, on bir ayın sultanı Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili'nin arınmanın ve affın kapılarının açıldığı gece olduğunu belirterek, İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Ülke olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bir süreçten geçildiğini kaydeden Başkan Arı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlıkları bitirme, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Berat Kandili vesilesi ile dünyanın koşuşturması içerisinde geçen hayatımızı yeniden gözden geçirme imkanı bulacağız. Kendimizi sorgulayacağımız bu mübarek gece, bizlerin gönül dünyasını temizlemek için de güzel bir fırsat sunacak."
Aktürk ise Berat Kandili'nin, hayrın, bereketin ve tüm güzelliklerin bol bol ihsan edildiği ulvi bir gece olduğunu vurgulayarak, "Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını konusunda alınan tedbirlerin etkisiyle kısa sürede hayatın normal akışına dönmesine vesile olmasını, sağlıklı günlere kavuşmayı yüce Allah'tan diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Rasim Arı, Nevşehir, Ürgüp, Güncel
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