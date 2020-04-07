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Berat Kandili

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

07.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:00
Berat Kandili
AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edilen bu süreçte Berat Kandilinin sıkıntılardan kurtulmak için vesile olması temennisinde bulunan Açıkgöz, gecenin, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.
İnsanlık olarak önemli bir sınavdan geçildiğini aktaran Açıkgöz, mesajında şunları kaydetti:

"Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyor, bu mübarek gecenin İslam dünyasında, kardeşlik, dayanışma, barış, huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesine, fitne ateşinden ve kargaşadan uzak olmamıza, ülkemizin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın salgın hastalıktan kurtulmasına, hidayetine, barışına ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."
AK Parti İl Başkanı Yanar da Berat Kandilinin dargınlıkları, küskünlükleri, kırgınlıkları unutmak, barışı ve adaleti tesis etmek, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek için önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Berat gecesinin kötülüklerden arınma ve hataların telafisi için eşsiz bir fırsat olduğunu ifade eden Yanar, "Bu geceyi fırsat bilelim, kendimize, ailemize, sevenlerimize ve din kardeşlerimize bol bol dua edelim. Mübarek üç aylar içinde yer alan bu gecenin, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasının beratına, insanlığın barış ve huzuruna, sağlığına kavuşmasına vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Uçhisar Belediye Başkanı Süslü de tüm Müslümanların kandilini tebrik etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, AK Parti, Nevşehir, Uçhisar, Güncel
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