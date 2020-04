Berat Kandili dualarla idrak edildi

Şaban ayının 15. gecesine denk gelen Berat Kandili, tüm yurtta evlerde yapılan ibadetler, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla idrak edildi.Diyanet İşleri Başkanlığının Covid-19 tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle ibadetlere ara vermesi nedeniyle tüm yurtta Berat Kandili evlerde idrak edildi. Evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Berat Kandili Özel Programı, TRT1 ve Diyanet TV ekranlarından yayınlandı. Ankara Kuzey Ankara Camii'nde çekimlerinin yapıldığı ve Berat Kandili'nin öneminin anlatıldığı, Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin yapıldığı, salat-ü selam ve ilahilerin okunduğu programda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için dua etti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, duasında şu niyazda bulundu:"Ey kalplerimizin sahibi olan Rabbimiz! Rahmet ve mağfiretinin alemleri kuşattığı üç aylar mevsiminin bu kutlu Berat Gecesi'nde senin sonsuz rahmetine sığınıyoruz, sana halimizi arz ediyoruz, bizlere merhametinle muamele eyle, bizleri dergahından boş çevirme Allah'ım! İnayetine sığındık kapına geldik, hidayetine sığındık lütfuna geldik, kulluk edemedik affına geldik, bizleri affeyle Allah'ım! Azabından affına, gazabından rahmetine sığınıyoruz, bizleri yalnız ve yardımsız, çaresiz ve sensiz bırakma Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, affeyle bizi Allah'ım! Ey sonsuz kudretiyle her şeye muktedir olan Rabbimiz, şu anda tüm yeryüzünü kuşatan bir salgın karşısında senden yardım istiyoruz. Peygamberlerinin, günahsız kullarının, mazlumların dualarına icabet ettiğin gibi bizlere de imdad eyle Allah'ım! Ağır hastalıklarla imtihan olurken yakarışlarına icabet ederek sıhhat ve izzet ihsan eylediğin Eyyüb peygamberin duasıyla sana yalvarıyoruz; 'Biz bir musibete düçar olduk, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin.' Bizlere de sıhhat ve afiyet lütfeyle ya Rabbi! İman, cesaret ve tevekkülünü insanlığa örnek gösterdiğin Ashab-ı Kehf'in duasıyla sana niyaz ediyoruz; 'Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.' Bütün dünyayı saran bu musibet karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım! ya Rabb, biliyoruz ki şifası olmayan hiçbir dert yoktur, en kısa zamanda bu salgın hastalığın devasını bulmayı müyesser eyle Allah'ım! Şifa için çalışan bilim insanlarımıza yardımını lütfeyle, muvaffakiyetler nasip eyle Allah'ım! Şafii ismi celilinle tüm hastalarımıza şifalar ihsan eyle Allah'ım! ya Rabb, bu zor zamanlarda büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan hekimlerimize ve tüm sağlık görevlilerimize yardım eyle, onlardan razı ol Allah'ım! Onları her türlü tehlike ve musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım! Tüm emek ve fedakarlıklarını sadakayı cariye olarak kabul eyle Allah'ım! Dünyada ve ahirette en büyük nimet ve mükafatlarını onlara lütfeyle Allah'ım! ya Rabb, bu zor zamanda ülkemizin ve milletimizin selameti için çalışan bütün kamu görevlilerimize yardım eyle Allah'ım! ya Rabb, bu zor zamanda sabır, feraset ve metanetle üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışan aziz milletimizin her bir ferdine rahmet, bereket ve inayetini lütfeyle Allah'ım! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım! Dünya imtihanımızı kolaylaştır, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım!"(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA