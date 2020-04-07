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Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce'de Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

07.04.2020 22:06 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:12
Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Sakarya , Kocaeli, Zonguldak, Karabük ve Düzce 'de Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.
Sakarya'da evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması, ölümlerin sona ermesi ve hastaların iyileşmesi için dua etti.
Öte yandan vatandaşlar, salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları için yatsı ezanı sonrası tüm camilerden yapılan duaya eşlik ederek "amin" dedi.
Düzce
Düzce'de vatandaşlar yatsı namazı sonrası cami hoparlöründen edilen dua için ellerini semaya açtı. Camiye gidemeyen vatandaşlar evlerinde Kur'an-ı Kerim okudu.
Vatandaşlar, cep telefonu ile görüntülü arama yaparak imam hatip eşliğinde Yasin Suresi okudu.
Zonguldak
Zonguldak'ta da Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.
Birçok vatandaş gibi Nazmiye Akıllı da Berat Kandili'nde cami yerine evinde ellerini semaya açtı.

Nazmiye Akıllı, AA muhabirine, camiye gidemediği için dua ve ibadetini evinde gerçekleştirdiğini belirterek koronavirüsün bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için dua ettiğini dile getirdi.
Kocaeli
Kocaeli'deki taksiciler, Berat Kandili'nde ellerini semaya sağlıklı bir hayat niyazıyla açtı.

İzmit ilçesindeki taksiciler, iş yerlerinde televizyonlardaki kandil programını izledi, yatsı ezanının ardından yapılan duaya eşlik etti.

Berat Kandili'ni iş yerinde taksisinin başında dua ederek geçiren Resul Sancaktutan, AA muhabirine, herkesin kandilini kutladığını dile getirerek bu mübarek gecede işinin başında olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle işlerinin olmadığını ancak vatandaşa hizmet için duraklarında beklediklerini ifade eden Sancaktutan, "Bir an önce bu salgından kurtulmak için, tüm dünyadaki insanlar ve hastalar için dua ettik. Mevla'm bu gecenin yüzü suyu hürmetine salgın nedeniyle hastalananlara şifa verir." dedi.

Karabük
Karabük'te evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün bir an önce yok olması için dua etti.
Yatsı ezanından sonra okunan duanın ardından vatandaşlar ellerini semaya açtı.

Kaynak: AA

Etiketler: Berat Kandili, Sakarya, Düzce, Güncel
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