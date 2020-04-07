Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi
Berat Kandili Sivas Valiliği'nin hazırladığı klipten görüntü - SivasSivas'ta da vatandaşlar berat kandilini evlerinde dualar ederek geçirdi.
07.04.2020 22:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:47
Sivas'ta da vatandaşlar berat kandilini evlerinde dualar ederek geçirdi.
Bu arada Sivas Valiliği Beraat Kandiline özel klip hazırladı. Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kentteki camilerin görüntüler ile duaların yer aldığı klip kısa sürede büyük beğeni topladı.
Kaynak: AA
Etiketler: Berat Kandili, Sivas, Güncel