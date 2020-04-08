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Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.

08.04.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:59
Diyanet İşleri Başkanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlere ara vermesinin ardından Nevşehir , Sivas ve Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla dualar evlerden yükseldi.
Nevşehir'de evlerinde Kur'an-ı Kerim okuyan, namazlarını kılan vatandaşlar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti.
Vatandaşlar, TRT1 ve Diyanet TV'den yayınlanan "Berat Kandili Özel" programını izleyerek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın duasına ekran başında eşlik etti.
Sivas
Sivas'ta da vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde dualar ederek geçirdi.
Bu arada Sivas Valiliği Beraat Kandiline özel klip hazırladı. Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve kentteki camilerin görüntüleri ile duaların yer aldığı klip kısa sürede büyük beğeni topladı.
Yozgat
Yozgat'ta da vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde dua ederek geçirdi.
Vatandaşlar, TRT1 de yayınlanan "Berat Kandili Özel" programını izleyerek Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dualarına eşlik etti.
Berat Gecesi'ni evinde dua ederek geçiren Fevzi Taşarslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin ibadete geçici kapalı olmasından dolayı camiye gidemediklerini söyledi.
Taşarslan, "Evimizde ülkemiz için milletimiz için dua ettik. Ülkemizin koronavirüsten bir an önce kurtulması için Allah'a yalvardık." diye konuştu. Berat Kandili’nde dualar evlerden yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili, Nevşehir, Sivas, Güncel

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Berat Kandili'nde dualar evlerden yükseldi
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