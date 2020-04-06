Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Berat Kandili'ne doğru

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:58
Berat Kandili'ne doğru
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Büyükkılıç, mesajında, koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı süreçte birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak, rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecede edilen duaların başta ülkemiz olmak üzere İslam alemine ve tüm dünyaya sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu
AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da kurtuluş, af ve arınma anlamına gelen Berat Kandili'nin kurtuluşa vesile olması dileğinde bulundu.
Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'ne ulaşmanın sevincinin yaşandığını ifade eden Çopuroğlu, şunları kaydetti:
"Dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgınının neler yaptığını ve yapabildiğini hep birlikte gördük. Bu konuda dünya genelindeki bütün bilim adamları hastalık üzerinde tedavi yöntemleri ile ilgili çalışmalar yaparken, bir yandan da Allah'a dua ediyoruz. Bu gece vesilesi ile bu salgının son bulması içinde Berat Kandili'nde ellerimizi Allah'a açtığımızda, hep birlikte bir kez daha dua etmeliyiz."
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da bu özel gecenin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Rabbimizin 'Yok mu af dileyen, günahlarını bağışlayayım' dediği, rızıkların paylaştırıldığı ve her türlü hikmetli işlerin belirlendiği bu özel geceyi iyi değerlendirip, ramazana ve hayatımızın geri kalan bölümüne elimizde beratla girelim. Bu gecenin hürmetine Rabbimizin emirlerini yerine getirip, yasaklarından korunmayı düstur edinmeli ve Peygamber Efendimize layık ümmet olmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Berat Kandili'ne doğru - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Haberler
Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor?
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haberler
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif Haberler
Kovid-19 adliyelere sıçradı! 12 hakim ve savcının virüs testi pozitif
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı Haberler
Teknoloji devinden korona hamlesi! Maske üretimine başladı
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara! Haberler
Vaka sayısında ikinci sırada olan kentimizde yine aynı manzara!
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı Haberler
Koronayı yenen iki hemşire, izinli oldukları halde göreve başladı
Türkiye’de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya’dan sonra ikinciyiz Haberler
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
MEB’den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil Haberler
MEB'den bir önemli hamle daha! Ancak hedef kitle bu kez öğrenciler değil

Son Dakika Güncel Haberleri

15:21: Büyükçekmece'de TIR polis aracına çarptı, TEM kapandı - Haber 15:20: Antalya'da yaşlı adama polis yardımı - Haber 15:20: Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen 100 kişi eylem yaptı - Haber 15:20: Pazar yerlerine sosyal mesafe ayarı - Haber 15:20: Karatay'da sokak hayvanları unutulmuyor - Haber 15:11: Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? - Haber 15:00: Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı - Haber 14:49: Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor - Haber 14:14: Koronavirüsü yenip izinli olmalarına rağmen göreve dönen 2 hemşire, alkışlarla karşılandı - Haber 13:59: Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak - Haber 13:00: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca hastaneye kaldırıldı - Haberler 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber