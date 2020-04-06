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Berat Kandili'ne doğru

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:34
Berat Kandili'ne doğru
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Akın, mesajında, yüce Allah'ın kendisine yönelip af dileyen bütün müminleri bağışladığı mübarek gecelerden birisi olan Berat Kandili'ne kavuşmanın huzurunun yaşandığını ifade etti.
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu gecede tam bir ihlas ve teslimiyet içinde yapılan bütün duaların ve tövbelerin kabul edildiğini belirten Akın, Berat Kandilinin Allah'ın rahmetinden istifade edebilmek için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.
İslam dinince kutsal sayılan gün ve gecelerin tüm müminlerin bir araya gelmesi, insanlar arasındaki sevgi ve muhabbetin artması için büyük bir vesile olduğuna işaret eden Akın, şunları kaydetti:
"Ancak bu yıl Berat Kandilini içimiz buruk karşılıyoruz. Zira tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ülkeler zor bir süreçten geçmektedir. Maalesef koronavirüs vakıaları ülkemizde de görülmeye başlanmıştır. Devletimiz, vatandaşlarımızın bu hastalığa yakalanmaması için bir dizi tedbir ve uygulamaları devreye koymuştur. Diyanet İşleri Başkanlığımız, virüsün kalabalık ortamlarda daha hızlı yayılması sebebiyle bu ortamlardan uzak durulmasını ve toplu ibadetten kaçınılmasını istemektedir. Hem kendi hem de toplum sağlığının korunması adına alınan bu karara titizlikle uymalıyız."
Akın, Kırşehir halkının ve İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlayarak, hayatı anlamlı kılan güzel duyguların artmasına ve birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırşehir, Güncel
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