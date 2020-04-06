Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Berat Kandili'ne doğru

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

06.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:14
Berat Kandili'ne doğru
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eken, mesajında, müminlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup affedileceklerini belirterek, "Bu geceyi ibadetle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır." ifadelerini kullandı.
Berat Kandili'nin önemine dikkati çeken Eken, şunları kaydetti.
"Bu gecede Yüce Yaradan, mağfiret dileyenin mağfiret edileceğini, rızık isteyenin rızıklanacağını, başında bela olanın kurtuluşa ereceğini müjdelemiştir. Bizler de yaşanan salgın sürecinden bir an evvel kurtulmayı Cenabı Allah'tan diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle dostluk, kardeşlik, dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da yoğun yaşandığı Berat Kandilini kutluyor, tüm İslam alemi ile birlikte dünyamıza sağlık, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Berat Kandili'ne doğru - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:59: Bakan Gül: 12 hakim-savcı ve 55 personelde Covid-19 testi pozitif - Haber 16:59: Müftülük görevlileri iş başında - Haber 16:59: Almanya'da yurt dışından gelenlere karantina uygulanacak - Haber 16:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonla görüştü - Haber 16:59: Zabıta, işyerlerine uyarı afişi astı - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:14: Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber