Berat kandili ne zaman, ayın kaçında? Berat kandili nedir? Berat kandili önemi

Berat gecesi, Ramazan ayından hemen önce kutlanan İslam dinince kutsal günlerden biridir. Bugünü ibadetle geçirenler için Allah (c.c)'ın yeryüzüne melekler gönderdiği söylenir. Berat gecesi şükür etmek ve salavat getirmek bugün yapılacak ibadetler arasında yer alıyor. Müslümanlar arasında Rahmet gecesi, Mübarek gece adlarıyla da anılır. Berat gecesi hangi ibadetler yapılır? Berat kandili faziletleri neler?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak bilinen Berat kandili, arapça'da temize çıkmak anlamını taşır. Müminlerin af dilediği, günahlarından arındığı gün olduğuna inanılması nedeniyle Berat kandili denmişti. 2020 yılında Berat kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

BERAT NE DEMEK?

Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına taşır ve kelime "el-berae" kelimesinin Türkçe'deki kullanılış şeklidir. ''Beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak, kişinin bir yükümlülükten kurtulması'' demektir.

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Müslümanların Allah'ın affı ve bağışlaması ile günahlarından kurtuluşa ermelerinin umulduğu için bugüne Berat Gecesi denilmiştir. Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte de kandil adını almıştır.

Bu gecenin dört adı vardır. İslam dinine göre Berat gecesinin bereketli ve feyizli bir gece olması nedeniyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlarla da bilinir. Arapça eserlerde "şâbanın ortasındaki gece", "mübarek gece", "rahmet gecesi" ve "sak gecesi" mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır. Ayrıca Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan dünyaya toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir.

BERAT KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER

Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmış, bu gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu gecede daha fazla ibadet ve dua edilmesi âdet haline gelmiştir. Berat gecesinde tesbih namazı kılınabilir. Daha önce kılınamayan namazların kazaları ile nafile namazı kılınabilir, oruç tutulabilir. Öte yandan Berat kandiline özgü bir namaz yoktur.

Bu gece tevbe ve istiğfar etmek, Kur'an okumak, hamd ve şükür etmek, salavat getirmek gerekli. Duaların yanı sıra Yasin okumak da Berat gecesinde yapaılcaklar arasındadır.

Berat kandili duası

"Allah'ım! Şayet ismimi saidler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan, oradan sil Ya Rabbi! Çünkü Sen buyuruyorsun ki¸"Dilediğini siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz O'nun katındadır" (Ra'd su. Ayet 39)

"Ya Rabbi! Azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana gereği gibi hamd ü sena edemem. Ben seni senin kendini övdüğün gibi övemem."Tergib ve Terhib. 2/ 473..(Müslim. Salat. 2229).

BERAT KANDİLİ FAZİLETLERİ

Berat gecesinin birçok özelliği vardır, bunlardan bazıları şöyle:

1) Bu gecede önemli, hikmetli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.

2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından yeryüzüne melekler gönderilir.

3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir. Allah'ın rahmetinin coştuğu gecedir.

4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

5) Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu yetkinin üçte biri Şaban'ın on üçüncü günü, üçte biri Şaban'ın on dördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban'ın on beşinci günü, yani bu gece verilmiştir.

6) Kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesi de Berat gecesinde gerçekleştiği bir kısım âlimler tarafından kabul edilmektedir.