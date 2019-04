Berat Kandili Ne Zaman? Diyanet 2019 Kandil Tarihleri

Berat Kandili tarihi, dün akşam idrak edilen Miraç Kandili sonrasında merak ediliyor. Üç ayları en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler, özellikle mübarek kandil gecelerine iyi hazırlanmak istiyor. Bu yüzden önceden tarihlerini not düşmek istiyorlar. Peki Berat Kandili ne zaman? Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili tarihi nedir? Berat Kandili önemi nedir?

2019 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

Berat Kandili, 2019 yılında 19 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.

BERAT KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat kandili, Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir.

Bu gecenin dört adı vardır; mübarek gecenin en meşhur adı ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleridir.

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz HZ.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur.' (İbn Mâce)

2019 DİNİ GÜNLER VE KANDİL TARİHLERİ

Regaib Kandili: 07 Mart 2019 Perşembe (30 C.ahir 1440)

Üç Ayların Başlangıcı: 08 Mart 2019 Cuma (1 Receb 1440)

Mirac Kandili: 02 Nisan 2019 Salı (26 Receb 1440)

Berat Kandili: 19 Nisan 2019 Cuma (14 Şaban 1440)

Ramazan Başlangıcı: 06 Mayıs 2019 Pazartesi (1 Ramazan 1440)

Kadir Gecesi: 31 Mayıs 2019 Cuma (26 Ramazan 1440)

Ramazan Bayramı Arifesi: 04 Haziran 2019 Salı (30 Ramazan 1440)

Ramazan Bayramı (1.Gün): 05 Haziran 2019 Çarşamba (1 Şevval 1440)

Ramazan Bayramı (2.Gün): 06 Haziran 2019 Perşembe (2 Şevval 1440)

Ramazan Bayramı (3.Gün): 07 Haziran 2019 Cuma (3 Şevval 1440)

Kurban Bayramı Arifesi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi (9 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (1.Gün): 11 Ağustos 2019 Pazar (10 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (2.Gün): 12 Ağustos 2019 Pazartesi (11 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (3.Gün): 13 Ağustos 2019 Salı (12 Zilhicce 1440)

Kurban Bayramı (4.Gün): 14 Ağustos 2019 Çarşamba (13 Zilhicce 1440)

Hicri Yılbaşı: 31 Ağustos 2019 Cumartesi (1 Muharrem 1441)

Aşure Günü: 09 Eylül 2019 Pazartesi (10 Muharrem 1441)

Mevlid Kandili: 08 Kasım 2019 Cuma (11 R.evvel 1441)