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Berber, kazada öldü

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Emrah Çokal (32), olay yerinde yaşamını yitirdi.

19.07.2019 16:18 Berber, kazada öldü
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü Emrah Çokal (32), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, Keşan- Enez karayolu Kılıçköy mevkiinde meydana geldi. Enez'den, Keşan yönüne giden Emrah Çokal yönetimindeki 59 LÜ 393 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Çokal, olay yerinde hayatını kaybetti.
Keşan'da berberlik yaptığı belirtilen Emrah Çokal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.


Kaynak: DHA
Emrah, Keşan, Enez, Güncel

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