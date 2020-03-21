Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması - Haberler

Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağı yönündeki genelgesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki iş yerlerine tebliğ edildi.

21.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:14
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması
İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför, ve güzellik merkezlerinin faaliyetlerinin bugün saat 18.00 itibarıyla geçici süreliğine durdurulacağı yönündeki genelgesi, Gaziantep 'in İslahiye ilçesindeki iş yerlerine tebliğ edildi.
Genelge, ilçede hizmet veren 45 berber ve 25 kuaföre, Berberler Odası Başkanı Hasan Aydın ile Kuaförler Odası Başkanı Cengiz Kepir tarafından sözlü olarak iletildi.
Bazı vatandaşların berber ve kuaförlere gittiği görülürken, "kız isteme"ye gideceğini belirten Mehmet Yılmaz, genelge nedeniyle berbere bir hafta önceden gelerek tıraş olduğunu anlattı.
Gazetecilere konuşan Berberler Odası Başkanı Aydın, ikinci bir emre kadar saat 18.00'den sonra faaliyetlerin durdurulduğunu, kurallara uymayanlar için cezai işlem uygulanacağının belirtti.
Kuaförler Odası Başkanı Kepir ise ikinci bir emre kadar meslektaşlarının iş yerlerini kapatacağını kaydetti.
Berber Tolga Özer, uygulamayı yerinde bulduklarını belirterek, virüsün en fazla yayılabileceği alanlardan en önemlisinin berberler olduğunu söyledi.
Özer, hem müşteriler için, hem de kendilerinin sağlığı açısından uygulamayı desteklerini ifade etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Kuaför, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’den KKTC’ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Haberler
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu Haberler
Lüks villada esrarengiz cinayet: İngiliz kadın ve arkadaşı ölü bulundu
İtalya’da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten Haberler
İtalya'da koronadan ölenlerin yaşları uyarıları destekleyecek cinsten
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış Haberler
Öğretmen çiftten koronavirüse karşı dünyaya örnek olacak davranış
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin’den üçüncü kez iyi haber geldi Haberler
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü Haberler
Güvenlik, nefes alamayan kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Göğüs hastalıkları uzmanı maske takımında yapılan yanlışa dikkat çekti Haberler
Göğüs hastalıkları uzmanı maske takımında yapılan yanlışa dikkat çekti
’Virüsü tedavi ediyor’ söylentisi can almaya devam ediyor: 194 ölü Haberler
"Virüsü tedavi ediyor" söylentisi can almaya devam ediyor: 194 ölü

Son Dakika Güncel Haberleri

Adana'da polisten piknik alanlarındaki vatandaşlara koronavirüs uyarısı - Haber Nevşehir'de Arı ve Yanar, dezenfekte çalışmasına katıldı - Haber Berberlerde "kapanma kararı" yoğunluğu - Haber Suriye'deki kamplarda kalanlar sağlık kontrolünden geçirilip, bilgilendirildi - Haber Banklar kaldırılınca oraya dizildiler gazetecileri görünce böyle uzaklaştılar - Haber Koronavirüsten ölenler ceset torbası ile defnedilecek - Haber İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü - Haber İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu - Haber Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü - Haber Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı - Ekonomi İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler
Loading