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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyetlerine başladı.

11.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:24
Sivas, Kırıkkale, Yozgat ve Niğde'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyetlerine başladı.
- Kırıkkale
Kırıkkale'de berber ve kuaförler, sabah 09.00'da iş yerlerini besmeleyle açtı.
Alınan tedbirleri yerine getiren işletmeler, önceden randevu alan ilk müşterilerini tıraş etmeye başladı.
Sosyal mesafe kuralına uyulan iş yerlerinde çalışanların da maske ve eldiven taktığı görüldü.
İş yeri sahibi Dursun Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay sonra tekrar iş yerlerini açtıklarını söyledi.
Tedbirler doğrultusunda randevulu sistemle çalıştıklarını dile getiren Can, şunları kaydetti:
"Yeni getirilen kurallara da uyuyoruz. Personel sayısını dönüşümlü yapmaya başladık. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Müşterilerin randevu ile gelmesine özen gösteriyoruz. İçeride müşteri bekletmemeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte elimizden gelen titizlikle devam edeceğiz. Umarım bu süreci hep birlikte el birliğiyle atlatırız." Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Kuaför, Sivas, Niğde, Güncel, Haber

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