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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Berberin dükkanını açması -Berberin tıraş öncesi hijyen kuralları dahilinde önlem alması, maskesini takması -Berber İbrahim Selvi ile röportaj -Berberin müşterisini tıraş etmesi -Berber Veli Aydoğan ile röportaj -Müşterilerle röportaj - YozgatYozgat'ta berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra...

11.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:29
-Berberin dükkanını açması
-Berberin tıraş öncesi hijyen kuralları dahilinde önlem alması, maskesini takması
-Berber İbrahim Selvi ile röportaj
-Berberin müşterisini tıraş etmesi
-Berber Veli Aydoğan ile röportaj
-Müşterilerle röportaj - Yozgat
Yozgat'ta berber ve kuaförler yaklaşık 2 ay sonra iş yerlerini açarak hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor.
Randevu sistemiyle çalışan berber ve kuaförler ilk müşterilerini tıraş etti.
Berber İbrahim Selvi, 50 gün sonra iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bütün hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Saat 09.00 itibarıyla işimize başladık, müşterilerimizi bekliyoruz." dedi.
Veli Aydoğan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Uzun süre iş yerimiz kapalıydı, mağdur olduk. Bugün çok şükür işimize başladık." diye konuştu.
Müşterilerden Muhammet Fatih Akova ise uzun zamandır saç tıraşı olamadığını, berberlerin açılmasına çok sevindiğini belirtti. Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti

Kaynak: AA

Etiketler: Aydoğan, Yozgat, Kuaför, Güncel, Haber

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