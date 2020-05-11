Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - GÜMÜŞHANE
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11.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:36
Gümüşhane'de berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti. Gümüşhane'de kadın ve erkek kuaförleri yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibariyle randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı. Kadın kuaförü Tolga Akyüz ile erkek kuaförü Göktuğ Gürler, yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibariyle randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı.
Kaynak: AA