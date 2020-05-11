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Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane sokaklardan detaylar Erkek kuaförü Göktuğ Gürler'in hizmet vermeye başlaması Erkek kuaförü Göktuğ Gürler'in röportajı Kadın kuaförü Tolga Akyüz'ün hizmet vermeye başlaması Kadın kuaförü Tolga Akyüz'ün röportajı Müşteri Fatmanur Çelik'in röportajıGümüşhane'de berber, kuaför ve...

11.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:36
Gümüşhane sokaklardan detaylar
Erkek kuaförü Göktuğ Gürler'in hizmet vermeye başlaması
Erkek kuaförü Göktuğ Gürler'in röportajı
Kadın kuaförü Tolga Akyüz'ün hizmet vermeye başlaması
Kadın kuaförü Tolga Akyüz'ün röportajı
Müşteri Fatmanur Çelik'in röportajı
Gümüşhane'de berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti. Gümüşhane'de kadın ve erkek kuaförleri yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibariyle randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı. Kadın kuaförü Tolga Akyüz ile erkek kuaförü Göktuğ Gürler, yeni hijyen kuralları çerçevesinde sabah 09.00 itibariyle randevulu olarak faaliyet göstermeye başladı. Berber, kuaför ve güzellik salonları yeniden faaliyete geçti - GÜMÜŞHANE

Kaynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, Kuaför, Sabah, Güncel, Haber

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